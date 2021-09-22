Хотів організувати похорон, а знайшов тіла: у Житомирській області загадково померли мати та її двоє доньок

Причини смерті жінок встановлюються.
У м. Коростені Житомирської області раптово померли мати та двоє її доньок.
Про це повідомили в Нацполіції Житомирської області.
За даними слідства, 19 вересня 53-річній жінці раптово стало зле, коли вона допомагала із ремонтом у квартирі 84-річного пенсіонера. Жінка померла ще до приїду медиків.
20 вересня у квартирі знайшли тіла 77-річної матері покійної та її 48-річної сестри. Їх виявив син померлої, коли приїхав організовувати похорон, але не зміг потрапити до квартири і змушений був звернутись за допомогою до рятувальників.
На тілах жінок не було ознак насильства. У квартирі знайшли посуд з грибами та алкоголь невідомого походження.
Причини смерті матері та її двох доньок встановлюються. Експертиза також перевірить знайдену страву з грибами та алкоголь.
Нагадаємо, що у Ковелі Волинської області жінка через суд доводила, що жива. Родичі помилково визнали її мертвою і поховали.