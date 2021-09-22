Хотів організувати похорон, а знайшов тіла: у Житомирській області загадково померли мати та її двоє доньок

Хотів організувати похорон, а знайшов тіла: у Житомирській області загадково померли мати та її двоє доньок

Причини смерті жінок встановлюються.

У м. Коростені Житомирської області раптово померли мати та двоє її доньок.

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Про це повідомили в Нацполіції Житомирської області.

За даними слідства, 19 вересня 53-річній жінці раптово стало зле, коли вона допомагала із ремонтом у квартирі 84-річного пенсіонера. Жінка померла ще до приїду медиків.

20 вересня у квартирі знайшли тіла 77-річної матері покійної та її 48-річної сестри. Їх виявив син померлої, коли приїхав організовувати похорон, але не зміг потрапити до квартири і змушений був звернутись за допомогою до рятувальників.

На тілах жінок не було ознак насильства. У квартирі знайшли посуд з грибами та алкоголь невідомого походження.

ГУНП в Житомирській області

Причини смерті матері та її двох доньок встановлюються. Експертиза також перевірить знайдену страву з грибами та алкоголь.

Нагадаємо, що у Ковелі Волинської області жінка через суд доводила, що жива. Родичі помилково визнали її мертвою і поховали.

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