Хотів отримати роботу, а залишився без грошей: аферист "нагрів" херсонця на 100 тисяч гривень

Херсонець знайшов оголошення про працевлаштування за кордоном в Інтернеті.
Житель Херсона перерахував 100 тисяч гривень за працевлаштування в Європі невідомому. Поліція встановлює того, хто ошукав херсонця.
Про це повідомили у поліції регіону.
Зі слів потерпілого, два тижні потому він натрапив в Інтернеті на оголошення про працевлаштування за кордоном.
За оформлення всіх документів необхідно було перерахувати 100 тисяч гривень представнику фірми. Херсонець виконав всі умови, після чого зв'язок з чоловіком обірвався.
Раніше стало відомо, що у Тернополі шахраї виманили у 52-річного чоловіка 9 500 грн. Вони обіцяли йому роботу за кордоном, проте після того, як чоловік віддав їм гроші, зникли.
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