Хотів перекласти провину на діда: в Одеській області внук побив до смерті бабусю

Хотів перекласти провину на діда: в Одеській області внук побив до смерті бабусю

Хлопець побив ногами свою бабусю так, що вона померла в лікарні.

У селі Нова Некрасівка Ізмаїльського району (Одеська область) під час сварки внук кілька разів ногою вдарив свою бабусю, потім стягнув з дивана та продовжував бити. З його слів, він залишив її вмирати, але пізніше все ж таки повернувся і доправив до лікарні, де вона і померла.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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За версією хлопця, бабусю постійно бив дід за те, що вона давала йому, онукові, гроші. Дід навпаки звинуватив онука: він заявив, що навіть з'їхав, щоб не спілкуватися з хлопцем. Зі слів літнього чоловіка, онук постійно піднімав руку на нього та дружину, а жінка розповідала сусідам, що її б'є чоловік, щоб ніхто не засуджував її онука.

Ізмаїльський суд виніс вирок і засудив хлопця до 9 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, у Запорізькій області двоє чоловіків вбили знайомого, щоб заволодіти його майном. Вони застрелили чоловіка, тіло вкинули до вигрібної ями, забрали цінні речі і автомобіль.

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