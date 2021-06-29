Хотів перепливти ставок, але забракло сили: на Волині втопився 44-річний чоловік

Хотів перепливти ставок, але забракло сили: на Волині втопився 44-річний чоловік

Чоловік випив з товаришами алкоголю і пірнув у воду.

У понедліок, 28 червня, 44-річний мешканець Ковельського району Волинської області втопився у водоймі. Спочатку він в компанії з товаришами розпивав алкогольні напої, а потім повідомив, що хоче перепливти ставок неподалік, в селі Поповичі.

Однак під час перепливання не розрахував свої сили та втопився, інформує пресслужба поліції Волинської області.

"Найгірше, коли через зловживання алкоголем люди позбавляються найціннішого – життя. Так сталось і з 44-річним мешканцем Ковельського району", - йдеться у повідомленні.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка. Його тіло направили на судово-медичну експертизу.

Відомості поліція зареєструє як нещасний випадок.

Нагадаємо, у Львівській області в озері втопився 11-річний хлопчик.

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