Хотів перепливти ставок, але забракло сили: на Волині втопився 44-річний чоловік

Чоловік випив з товаришами алкоголю і пірнув у воду.
У понедліок, 28 червня, 44-річний мешканець Ковельського району Волинської області втопився у водоймі. Спочатку він в компанії з товаришами розпивав алкогольні напої, а потім повідомив, що хоче перепливти ставок неподалік, в селі Поповичі.
Однак під час перепливання не розрахував свої сили та втопився, інформує пресслужба поліції Волинської області.
"Найгірше, коли через зловживання алкоголем люди позбавляються найціннішого – життя. Так сталось і з 44-річним мешканцем Ковельського району", - йдеться у повідомленні.
Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка. Його тіло направили на судово-медичну експертизу.
Відомості поліція зареєструє як нещасний випадок.
Нагадаємо, у Львівській області в озері втопився 11-річний хлопчик.