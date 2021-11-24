Хотів перевірити, чи є у базі: у Краматорську чоловік "перебрав" і заявив на себе у поліцію

Хотів перевірити, чи є у базі: у Краматорську чоловік "перебрав" і заявив на себе у поліцію

Чоловіка затримали, бо він виявився у базі розшуку за крадіжки.

У Краматорську Донецької області чоловік, який перебував у розшуку, викликав поліцію сам на себе. Правоохоронці "заявника" затримали.

Про це повідомляють "Новини Краматорська".

Вчора, 23 листопада, на лінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, що йому потрібна консультація правоохоронців. Патрульні прибули на виклик і виявили у квартирі нетверезго чоловіка. Він попросив перевірити, чи не перебуває у розшуку.

Правоохоронці перевірили його у базі і з'ясували, що 41-річний заявник таки перебуває в активному розшуку за неодноразові крадіжки.

Чоловіка доправили до Краматорського РУ поліції.

Нагадаємо, що на Полтавщині правоохоронці кілька днів розшукували 20-річну дівчину, яка вважалася зниклою безвісти. Через деякий час полтавчанка сама повернулася додому і заявила, що стала жертвою викрадення та зґвалтування.

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