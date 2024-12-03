Хотів підірвати охоронця: поліція у Запоріжжі затримала чоловіка, який пограбував супермаркет

До Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні супермаркету невідомий чоловік чинить хуліганські дії та погрожує охоронцю магазину ножем та боєприпасом.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

Чоловік, який був у стані підпитку, з'явився в супермаркеті з ножем-сокирою в руках. Він підійшов до охоронця, почав лаятися та погрожувати йому фізичною силою. Після зауважень він витягнув предмет, схожий на гранату, та погрожував підірвати її.

Охоронець намагався заспокоїти чоловіка та вивести його на вулицю. Через деякий час чоловік повернувся назад до магазину, взяв пляшку з алкоголем та пішов геть.

Зловмисником виявився раніше судимий 26-річний місцевий житель. Правоохоронці вилучили у нього ніж-сокиру, піротехнічну гранату та інші речові докази, які направили на експертизу.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у хуліганстві та грабежі. Наразі він знаходиться під вартою.

Нагадаємо, на автодорозі "Куликів-Великосілки" поблизу села Велике Колодно Львівського району 2 грудня о 17:25 сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

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