Хотів підірвати відділення банку і посадових осіб Нацполіції: в Маріуполі терориста відправлять на примусове лікування

Чоловік прийшов у відділення банку з ножем і коробкою.
У Маріуполі на примусове лікування відправлять чоловіка, який в грудні 2020 року погрожував підірвати одне з відділень банку. Злочинець зайшов в приміщення з ножем і коробкою, після чого почав вимагати, щоб на місце приїхали посадові особи Національної поліції.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області.
Так, суд постановив відправити 31-річного чоловіка на примусове лікування. Відповідне рішення судді ухвалили за підсумком судово-психіатричної експертизи.
"За клопотанням Лівобережної окружної прокуратури судом постановлено ухвалу про застосування примусових заходів медичного характеру відносно 31-річного чоловіка, який захопив заручників з метою спонукання службової особи до вчинення будь-якої дії, які були поєднанні з погрозою знищення людей", — відзначили в пресслужбі прокуратури області.
Чоловіка лікуватимуть в закритій психіатричній лікарні з постійним наглядом.
Нагадаємо, що Тетяна Пьянова з Харківської області, яка вбила власну неповнолітню доньку, каже, що скоро вийде з психіатричної лікарні і повернеться додому.