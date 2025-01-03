Хотів підкупити посадовця ДПСУ: на Вінниччині викрили організатора переправлення ухилянтів за кордон

Співробітники підрозділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби та правоохоронці Вінниччини викрили 24-річного організатора незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Зловмисника затримано під час слідування у напрямку державного кордону з двома пасажирами. Для реалізації схеми він підшукав клієнтів серед знайомих, обіцяючи їм безперешкодний перетин кордону за грошову винагороду", — йдеться в повідомленні.

За 4000 доларів США він намагався отримати від посадової особи прикордонного підрозділу інформацію про розташування прикордонних нарядів.

На осіб, які намагалися незаконно потрапити до суміжної країни, складено протоколи. Щодо організатора незаконного переправлення осіб через державний кордон, правоохоронці оголосили йому підозру. Транспортний засіб, що використовувався для цих цілей, вилучено. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, прикордонники розкрили махінації з довідками про інвалідність на Закарпатті.

Читайте також: