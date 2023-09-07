Хотів підняти "русский флаг на Хортице": у Запоріжжі затримали пропагандиста РФ

Правоохоронці затримали мешканця Запоріжжя, який у соцмережах закликав допомагати російським окупантам та підняти триколор РФ на острові Хортиця.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури жителю Запоріжжя повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України", - йдеться в заяві.

Слідство встановило, що на початку повномасштабного вторгнення РФ місцевий мешканець, колишній співробітник ІТ-компанії, в забороненій соцмережі став активно поширювати контент із підтримкою путінських військ.

Прихильник війни РФ в Україні розповсюджував дописи, які ображали українську владу, зневажали Сили оборони, натомість вихваляли так звану "спецоперацію" та російських політиків. Зокрема, мешканець Запоріжжя закликав українців допомогти армії РФ, щоб підняти "русский флаг на Хортице".

Як повідомлялося, в Одесі затримали вчителя-прихильника РФ, який хотів виховати проросійське покоління. Просто під час уроків мистецтва він висловлював дітям антиукраїнські наративи кремлівської пропаганди.

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