"Хотів побачити свою дружину": Зеленський зворушливо перервав інтерв'ю першої леді

Президентська родина через війну в Україні, як і більшість українських сімей, змушена рідко бачитися. Володимир Зеленський навіть жартував, що дякує журналістам за інтерв'ю, під час яких має можливість провести час із дружиною Оленою.

Під час одного із останніх інтерв'ю першої леді Олени Зеленської, яке вона давала для The Economist, президент зворушливо перервав її знімання для обкладинки видання. Зеленський увійшов до кімнати, де була його дружина, і сказав, що просто "хотів її побачити".

Про це пише The Economist.

Зазначається, що Олена Зеленська, яка обрала для інтерв'ю синій елегантний костюм, виглядала стомленою. Але її настрій покращився, коли з-за дверей пролунав знайомий голос: "Я чув, що ти у будівлі".

Раптово у кімнаті з ’явився Володимир Зеленський, якому розповіли, що його дружина перебуває в президентській резиденції.

Він теж спершу усміхнувся, а потім дещо зніяковів, побачивши журналістів, яких, здавалося б, не очікував. На декілька хвилин фотосесію перервали.

"Я хотів побачити свою дружину, а тепер ти змушуєш мене працювати", — жартує він, перш ніж повернутись до камери, — "Ви теж хочете наші обличчя, а не тільки наші спини?".

Раніше Олена Зеленська розповіла про короткі зустрічі з чоловіком.

Нагадаємо, Олена Зеленська пригадала, яким був ранок її сім'ї 24 лютого.

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