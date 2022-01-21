Хотів подивитися, як працює поліція: у Чернівцях хлопець "замінував" магазин

Хотів подивитися, як працює поліція: у Чернівцях хлопець "замінував" магазин

"Мінера" вирахували, і за його витівки йому загрожує покарання.

У Чернівцях затримали 18-річного "мінера". Хлопець зателефонував до поліції і повідомив про закладену вибухівку у цілодобовому магазині.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Чернівецькій області.

Так, у ніч проти 21 січня до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування одного із магазинів у центрі Чернівців. На місце вирушили вибухотехніки, кінологи, рятувальники та медики.

Після евакуації персоналу та відвідувачів магазину, правоохоронці оглянули приміщення і прилеглу територію. Будь-яких підозрілих чи вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили.

Невдовзі "мінера" розшукали. Ним виявився 18-річний чернівчанин. Як пояснив хлопець, він надав неправдиве повідомлення до поліції, щоб побачити як працюють правоохоронці.

Порушника затримали.

Також співробітники поліції розшукують ще одного "мінера", через якого з одного з чернівецьких торгових центрів евакуювали приблизно 400 громадян.

"За вказаними фактами слідчі Чернівецького районного управління поліції проводять досудові розслідування в кримінальних провадженнях, кваліфікованих за ознаками частини 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що у Кривому Розі СБУ затримала хлопця, який "замінував" навчальний заклад за допомогою спецслужб РФ. Тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.

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