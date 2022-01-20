Хотів поговорити з колишньою: в Івано-Франківську чоловік погрожував вбити себе та 10-річну дитину (фото)

Хотів поговорити з колишньою: в Івано-Франківську чоловік погрожував вбити себе та 10-річну дитину (фото)

Чоловіка затримали правоохоронці.

В Івано-Франківську 35-річний чоловік заявив, що підірве квартиру, якщо з ним не поговорить його колишня дружина. У квартирі із батьком була його 10-річна донька.

Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.

Інцидент стався в Івано-Франківську о 2:00 ночі 20 січня. Чоловік повідомив у поліцію, що він замінував двері квартири та погрожував підірвати себе та дочку. Також він вимагав, щоб на місце події приїхала його колишня дружина.

Правоохоронці три години намагались переконати чоловіка відкрити їм двері. До перемовин залучили також і його друга. Згодом підозрюваний таки впустив правоохоронців. У руках він тримав ніж. Чоловіка вдалось затримати. Дитину передали її матері.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Вибухівки в приміщенні не виявили, проте поліція знайшла там страйкбольну гранату. За даними слідства, чоловік вже раніше притягувався до відповідальності за домашнє насильство.

"Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) та ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні. .

Досудове розслідування триває.

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