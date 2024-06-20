Хотів похизуватися: у Кривому Розі чоловік підірвав своїх друзів гранатою 

У Кривому Розі чоловік під час спільного вживання алкоголю вирішив показати знайомим та подрузі бойову гранату. Але боєприпас вибухнув. 17-річна дівчина та чоловік опинилися у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

Про випадок повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Подія сталася біля одного з багатоквартирних будинків у Тернівському районі міста.

"До злочину причетний 23-річний місцевий мешканець, який вирішив похизуватися перед друзями та підірвав гранату. Фігуранта затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили у поліції.

За погодженням із Криворізькою спеціалізованою прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Львівщині 24-річний хлопець підірвав гранату та помер на місці.

Читайте також: