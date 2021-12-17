Хотів помститися за звільнення з роботи: у Хмельницькій області псевдомінер відсидить 5 років

Хотів помститися за звільнення з роботи: у Хмельницькій області псевдомінер відсидить 5 років

Зловмисник вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин.

У місті Волочиськ 51-річний чоловік замінував основні об’єкти. Впродовж кількох годин поліцейські встановили і затримали чоловіка. Як з’ясувалося, він раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Оперативники встановили особу псевдомінера. Ним виявився 51-річний житель одного із сіл Хмельницького району. Впродовж кількох годин його розшукали і затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Свій вчинок пояснив тим, що хотів помститися за звільнення з роботи.

До речі, у 2018 році зловмисник вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин і тільки навесні цього року звільнився з місць позбавлення волі.

Волочиський районний суд вже закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Суд визначив псевдомінеру покарання у вигляді 5 років і 2 місяців ув’язнення.

Чоловік "замінував потяг", бо запізнився на нього і хотів наздогнати

Нагадаємо, в Одесі просто вдома затримали жінку, яка повідомляла про хибні мінування.

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