Хотів потрапити до Білорусі за 3000 доларів: на Волині затримано чоловіка за хабарництво

Ухилянт пропонував $3000 американських доларів прикордоннику за допомогу у незаконному перетині кордону

Біля одного з прикордонних населених пунктів Камінь-Каширського району затримали 26-річного громадянина України, жителя Київської області, який намагався дати хабар в розмірі $3000 американських доларів прикордоннику за допомогу у незаконному перетині українсько-білоруського кордону.

Як зазначають у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, прикордонний відразу повідом про неправомірну пропозицію у внутрішню безпеку відомства.

Зловмисника затримали "на гарячому" під час передачі першої частини хабаря в сумі $2000. Операцію з викриття проводила міжвідомча група, до складу якої входили оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВ ВВБ "Захід", слідчі ГУНП у Волинській області та представники Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Фігуранту оголошено підозру за ст. 369 КК України, яка стосується надання неправомірної вигоди службовій особі. Йому загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що прикордоники затримали пятьох ухилянтів, які хотіли переплити Тису. Кожен з чоловіків заплатив від 8 до 11 тисяч доларів США за переправу.

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