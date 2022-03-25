Хотів потрапити до ЄС за €200, а опиниться у військкоматі: прикордонники затримали 21-річного юнака

Хотів потрапити до ЄС за €200, а опиниться у військкоматі: прикордонники затримали 21-річного юнака

Хлопець хотів уникнути призову до війська.

Прикордонники у пункті пропуску "Порубне" затримали 21-річного жителя Чернівецької області, який пропонував їм 200 євро за пропуск на територію Румунії.

Про це сьогодні, 25 березня, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

"Буковинець пропонував хабар у розмірі €200, аби потрапити незаконним шляхом до сусідньої Румунії, цим самим намагаючись уникнути призову до українського війська. Надалі 21-річного чоловіка буде направлено до військкомату", - йдеться у повідомленні.

Юнака підозрюють в кримінальному правопорушенні за ст. 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі". За скоєне йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Читайте також: