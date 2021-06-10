Хотів потрапити на футбольне поле: у Черкасах хлопець застряг у паркані

Самостійно дитина вибратися не змогла, тож очевидці викликали рятувальників.
У Черкасах рятувальники визволяли 10-річного хлопчика. Він застряг у металевій огорожі, коли намагався потрапити на стадіон.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
Хотів пролізти на футбольне поле - і застряг у паркані. У Черкасах рятувальникам довелося звільняти з пастки 10-річного хлопчика.
Сталося все на території одного з черкаських ліцеїв. Стадіон там закритий. Школяр намагався пролізти туди під парканом. Але трохи не розрахував і застряг.
Вилізти назад з-під огорожі самостійно вже не зміг. Тож очевидці інциденту викликали на місце рятувальників. Бідолаху довелося звільняти за допомогою спеціального інструменту.
Нагадаємо, що Дніпрі чоловік заліз до технологічного приміщення котельні, де застряг у трубі й не міг звідти вибратися п’ять днів. Вивільняли його бійці ДСНС.