Хотів потрапити на футбольне поле: у Черкасах хлопець застряг у паркані

Самостійно дитина вибратися не змогла, тож очевидці викликали рятувальників.

У Черкасах рятувальники визволяли 10-річного хлопчика. Він застряг у металевій огорожі, коли намагався потрапити на стадіон.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Хотів пролізти на футбольне поле - і застряг у паркані. У Черкасах рятувальникам довелося звільняти з пастки 10-річного хлопчика.

Сталося все на території одного з черкаських ліцеїв. Стадіон там закритий. Школяр намагався пролізти туди під парканом. Але трохи не розрахував і застряг.

Вилізти назад з-під огорожі самостійно вже не зміг. Тож очевидці інциденту викликали на місце рятувальників. Бідолаху довелося звільняти за допомогою спеціального інструменту.

Новини України: у Черкасах 10-річний хлопчик намагався пролізти під парканом і застряг

Нагадаємо, що Дніпрі чоловік заліз до технологічного приміщення котельні, де застряг у трубі й не міг звідти вибратися п’ять днів. Вивільняли його бійці ДСНС.

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