Хотів потрапити в ЄС: на українсько-польському кордоні знайшли мертвим громадянина Пакистану

Під час спроб незаконного перетину кордону за останні три роки загинуло троє нелегальних мігрантів.

На українсько-польському кордоні знайшли мертвим громадянина Пакистану, який хотів незаконно потрапити у Європейський союз.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Прикордонники із Чопського прикордонного загону спільно з представниками Прикордонної варти Республіки Польща під час пошукових заходів на українсько-польському кордоні знайшли мертвим громадянина Пакистану. Він намагався незаконно потрапити з України до ЄС. Попередньо також встановлено, що іноземець рухався самостійно. Інші обставини наразі з’ясовуються.

У Державній прикордонній службі України повідомляють, що цьогоріч збільшилась кількість мігрантів, які намагаються незаконно потрапити в ЄС. Водночас вони не враховують, що змушені пробиратись по гірській місцевості за умов несприятливої погоди, що становить небезпеку для їхнього життя. Там додали, що нелегальні переправники часто залишають іноземців в горах та без їжі. Загалом під час незаконного перетину кордону за останні три роки загинуло троє нелегальних мігрантів.

"Минулої доби прикордонники Чернівецького загону затримали та водночас врятували двох громадян Алжиру. "Горе-туристів" виявили у горах замерзлих та голодних. Як з’ясувалося, чоловіки протягом трьох діб блукали лісистою місцевістю серед важкопрохідних Карпатських гір. Невідомо, що б з ними могло статися згодом, якби охоронці кордону їх не врятували", - йдеться у повідомленні ДПС.

Нагадаємо, прикордонники затримали двох росіян, які незаконно перепливли Ворсклу.

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