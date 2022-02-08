Хотів пожити в будинку колишньої: на Прикарпатті засудили непроханого гостя

Хотів пожити в будинку колишньої: на Прикарпатті засудили непроханого гостя

Колишня дружина просила суд суворо покарати підозрюваного.

В Івано-Франківській області засудили чоловіка за те, що він захотів кілька годин пожити в помешканні своєї колишньої дружини. За це він повинен заплатити 850 грн штрафу.

Про це йдеться у вироку Тлумацького районного суду Івано-Франківської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік був неприязних стосунках із колишньою дружиною. Проте він 20 вересня 2021 року, розбивши вікно, заліз до помешкання, яке належить жінці, та пробув там майже 4 години. Після цього чоловік пішов геть.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він додав, що відремонтував пошкоджене вікно.

Потерпіла на суд не прийшла, проте подала заяву, в якій просила суворо покарати чоловіка.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 162 КК України та оштрафував його на 850 грн.

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