Хотів прикинутися волонтером: на Закарпатті затримали колаборанта з конкретним завданням від окупантів

У Закарпатській області правоохоронці затримали російського агента, який збирався прикинутися волонтером.

У поліції закликали українців бути пильними, адже "ворог може мати різні обличчя".

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Фейсбуці.

"І знову про зрадників. На цей раз зі спробами прикинутись волонтерами. Закарпаття. Сьогодні. 28-річний підсвинок вночі зупинений патрульними з великою кількістю грошей та меседжами в телефоні, які свідчать про співпрацю з ворогом", - написав Білошицький.

За його словами, росіяни поставили молодикові конкретне завдання щодо проникнення до волонтерської організації.

"Живи звичайним життям волонтера", - наказали окупанти.

Внаслідок цього, Білошицький закликав українських волонтерів бути обачними. Своєю чергою, поліція полюватиме на зрадників і далі.

"Ворог може мати різні обличчя. Будьте пильні. Цього підсвинка ми затримали та передали спецслужбам. Але скільки таких ще…Працюємо далі", - написав заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Зазначимо, зрадники збирають для росіян різну інформацію. За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, російські окупанти платять миколаївським колаборантам по 1500 грн за це.

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