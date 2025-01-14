Хотів продати унікальну прикрасу: на Одещині вилучили артефакт часів Римської імперії

Наразі проводиться експертиза для підтвердження його автентичності.

Прокуратура Одеської області запобігла незаконному продажу унікального історичного артефакту – фібули часів Маркоманських війн Римської імперії, що датується I-II століттям.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Цей артефакт, характерний для германських культур Центральної Європи та пов'язаний з Маркоманськими війнами Римської імперії, намагався продати житель Одеси через інтернет-аукціон.

Після повідомлення представника Національного музею історії України про лот із золотою фібулою на аукціоні з початковою ціною 170 тис. грн, правоохоронці оперативно встановили продавця та вилучили артефакт. Наразі проводиться експертиза для підтвердження його автентичності та культурної цінності.

"Після завершення експертизи цінний артефакт буде передано до фондів Національного музею історії України для подальшого зберігання та вивчення. Досудове розслідування триває", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, житель Хмельниччини намагався продати на інтернет-аукціоні цінний артефакт.

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