Хотів, щоб Росія "навела лад в Україні": в Одесі покарали прихильника Путіна і війни

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі за підтримку російської агресії в Україні.

Приморський районний суд Одеси засудив прихильника російських окупантів, який публічно закликав до зміни меж території України та заперечував військову агресію Росії.

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області.

"Чоловік активно поширював прокремлівську пропаганду у соцмережах та висловлював свої антиконституційні погляди серед свого оточення. Зловмисник відкрито підтримував повномасштабне вторгнення РФ та стверджував, що "Росія наводить в Україні порядок". Також виправдовував воєнні злочини загарбників", - йдеться у повідомленні.

Працівники СБУ затримали ворожого поплічника в липні минулого року під час контрдиверсійних заходів в одному з сіл Одеської області.

На підставі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки, суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 та ч. 1, 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання - 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, двох жителів Херсонської області засудили до 5 років в'язниці за те, що допомагали окупантам проводити псевдореферендум.

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