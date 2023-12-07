Хотів сексу із продавчинею та ліз до будинку іншої: на Полтавщині чоловік через "романтичну" ніч сів на 5 років

У Полтавській області до 5 років та 6 місяців засудили чоловіка, який за одну ніч чіплявся до двох жінок та накинувся на дільничного поліцейського.

Про це йдеться у вироку Автозаводського районного суду м. Кременчука, який оприлюднений 6 грудня 2023 року.

Житель Полтавщини чіплявся до продавчині та поліцейського

За даними суду, житель Полтавщини у листопаді 2020 року біля одного із кіосків у Кременчуці вилив продавчині в обличчя чай та розбив вітрину закладу.

Згодом його затримала поліція і він погрожував дільничному поліцейському.

Підозрюваний провину заперечив

На суді підозрюваний винним себе не визнав. Він заявив, що вилив чай в обличчя продавчині та розбив вітрину, бо його вигнали з кіоску. Він додав, що відремонтував вітрину. Тієї ж ночі він поїхав до селище Ялинці Кременчуцького району. Там до нього викликали поліцію. Чоловік заявив, що погрожував дільничному, бо коп сказав, що "він належав до зневажених у кримінальному світі". Підозрюваний переконував, що лише погрожував правоохоронцю та не планував проти нього жодних протиправних дій.

Продавчиня заявила про домагання та агресію

На суді продавчиня кіоску пояснила, що з підозрюваним вона познайомилась на одному із сайтів. Він вночі, 1 листопада 2020 року, прийшов до місця її роботи, замовив їжу та запропонував їй зайнятись сексом.

Після того, як вона відмовила "залицяльнику", той погрожував їй та вилив на неї чай. Потім він розбив вітрину кіоску. Жінка додала, що травм вона не отримала.

Свідчення продавчині / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Підозрюваний ліз до будинку іншої жінки та погрожував поліції

Дільничний інспектор на суді повідомив, що підозрюваний вночі, 1 листопада, сам викликав поліцію до селища Ялинці, проте там правоохоронці отримали ще одну скаргу - вже на дії заявника, а тому забрали чоловіка до відділку поліції. Під час цього підозрюваний погрожував йому фізичною розправою.

Свідчення поліцейського / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Інший коп додав, що до звернулась жителька селища Ялинці, яка повідомила, що невідомий стукає їй у вікна та хоче пробратись до будинку. Коли поліція прибула на місце - побачила підозрюваного із шампанським. Жінка просила копів пояснити чоловіку, що він її не цікавить та вже пізно. Після цього заявник почав агресивно поводитись: він заявляв, "що мав з заявницею якісь стосунки та мав намір в цей день їх продовжити незважаючи на заперечення з цього приводу останньої".

На суді сестра підозрюваного заявила, що вона була у відділку поліції та переконувала, що це правоохоронці ображали її брата та навмисно його провокували.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.296, ч.1 ст.345 КК України та засудив до 1 року позбавлення волі. Проте у вересні 2022 року чоловік був засуджений до 4 років позбавлення волі за іншими статтями.

Також він перебував на іспитовому терміні через вчинення злочину на Київщині. А тому чоловіка засудили до 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік обдурив таксиста на 22 тис. грн.

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