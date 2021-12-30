Хотів вбити: в Умані чоловік вистрілив в око своїй співмешканці

Хотів вбити: в Умані чоловік вистрілив в око своїй співмешканці

Жінку у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

В Умані, в одному з будинків по вулиці Ярослава Мудрого, чоловік зі зброї поранив око жінці.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

Також читайте Випадково потрапив не в того: на Черкащині мисливець вистрелив у колегу

Поліцейські встановили, що 52-річний чоловік хотів вбити співмешканку, вистріливши їй в обличчя з травматичного пістолета.

47-річну потерпілу медики госпіталізували до реанімаційного відділення Уманської міської лікарні. Зловмисник у скоєному зізнався, його затримали у процесуальному порядку відповідно ст. 208 КПК.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Новини Києва: невідомий із авто вистрелив у чоловіка

Нагадаємо, у Харківській області Первомайський міськрайонний суд виніс вирок чоловікові, який живцем намагався спалити дружину. Йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Читайте також: