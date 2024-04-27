Хотів вгамувати під час сварки: на Одещині чоловік заколов ножем товариша

У Любашівській територіальній громаді чоловік вбив односельця. За скоєне він відбуватиме дев’ять років за ґратами.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

"Співробітники територіального підрозділу поліції в літній кухні приватного домоволодіння виявили тіло чоловіка з явними ознаками насильницької смерті. Господар оселі розповів, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між ним і сусідом спалахнула сварка, причини якої він згадати не зміг. Аби вгамувати товариша по застіллю, чоловік почав бити його ножем в голову та шию і зупинився лише тоді, коли потерпілий припинив подавати ознаки життя. Усвідомивши наслідки своєї неадекватної поведінки, зловмисник розповів знайомому односельцю, що вбив людину, і попросив викликати поліцію", - повідомили правоохоронці.

З місця пригоди поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази, а правопорушника затримали в процесуальному порядку.

Загалом слідчими було призначено п’ятнадцять експертиз, зокрема імунологічна, трасологічна, судово-психіатрична. За висновком останньої фігурант усвідомлював значення своїх дій і є осудним. Суд визнав зловмисника винним та призначив йому покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині сталася різанина - вчитель вбив колишнього учня.

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