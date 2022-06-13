Хотів відокремити Закарпаття: 43-річного сепаратиста заочно засудили до 7 років в'язниці

Мешканець Закарпаття агітував за відокремлення регіону від території України.

В Україні заочно засудили до 7 років в'язниці прибічника відокремлення Закарпаття.

Як встановили слідчі СБУ в Закарпатській області, зловмисником виявився 43-річний закарпатець, який агітував за ухвалення рішень, що загрожують конституційному ладу і територіальній цілісності України.

"Позиціонуючи себе як "активіст крайового русинства", чоловік публічно звертався до мешканців Закарпаття із закликом створити на території області нове незаконне державне утворення "Республіка Підкарпатська Русь". У своїх дописах фігурант виражав неприязнь і зневагу до України та українців", - йдеться у повідомленні.

Так, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання - позбавлення волі на 7 років.

Судовий розгляд здійснювався за відсутності обвинуваченого. Засудженого оголосили у міждержавний розшук.

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