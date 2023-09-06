Хотів виховати проросійське покоління: в Одесі затримали вчителя-прихильника РФ

Зрадник працював в одній з місцевих шкіл.
В Одесі затримали вчителя мистецтва, який виявився палким прихильником Російської Федерації. Просто під час уроків він висловлював дітям антиукраїнські наративи кремлівської пропаганди.
Про це повідомили у пресслужбі Одеського прикордонного загону ДПСУ.
Зазначається, що путінський прихильник працював вчителем в одній з місцевих шкіл. На своїх уроках він розповідав про те, що, мовляв, "війну з РФ розпочала Україна…", "…війна ще довго буде тривати, адже це вигідно українській владі", "Одеса і Донбас – території РФ і завжди ними будуть", "українські військові обстрілюють цивільне населення…" тощо.
"Чоловік сподівався, що глорифікуючи путінський режим та звинувачуючи Україну у тому що розпочалась війна, він зможе виховати нове проросійське покоління", - розповіли у пресслужбі.
У телефоні затриманого знайшли безліч підписок на Telegram-канали російської пропаганди, а за місцем проживання у нього вилучили мобільний телефон з доказами підривної діяльності проти України.
Встановлено, що вчитель - ветеран військової розвідки. Зокрема, він має членське посвідчення відповідної спілки.
Зрадникові повідомили про підозру за двома статтями - "заперечення збройної агресії РФ проти України, а також "розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті".
Як повідомлялося, на Хмельниччині затримали агента РФ. Він встановлював маячок для удару по об’єкту "Укрзалізниці" на території регіону.