Хотів виховати проросійське покоління: в Одесі затримали вчителя-прихильника РФ

В Одесі затримали вчителя мистецтва, який виявився палким прихильником Російської Федерації. Просто під час уроків він висловлював дітям антиукраїнські наративи кремлівської пропаганди.

Про це повідомили у пресслужбі Одеського прикордонного загону ДПСУ.

Зазначається, що путінський прихильник працював вчителем в одній з місцевих шкіл. На своїх уроках він розповідав про те, що, мовляв, "війну з РФ розпочала Україна…", "…війна ще довго буде тривати, адже це вигідно українській владі", "Одеса і Донбас – території РФ і завжди ними будуть", "українські військові обстрілюють цивільне населення…" тощо.

"Чоловік сподівався, що глорифікуючи путінський режим та звинувачуючи Україну у тому що розпочалась війна, він зможе виховати нове проросійське покоління", - розповіли у пресслужбі.

Прикордонники затримали в Одесі мистецтвознавця - прихильника РФ. / Фото: ДПСУ

У телефоні затриманого знайшли безліч підписок на Telegram-канали російської пропаганди, а за місцем проживання у нього вилучили мобільний телефон з доказами підривної діяльності проти України.

Встановлено, що вчитель - ветеран військової розвідки. Зокрема, він має членське посвідчення відповідної спілки.

Зрадникові повідомили про підозру за двома статтями - "заперечення збройної агресії РФ проти України, а також "розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті".

Вчитель розповідав своїм учням наративи пропаганди Кремля.

Як повідомлялося, на Хмельниччині затримали агента РФ. Він встановлював маячок для удару по об’єкту "Укрзалізниці" на території регіону.

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