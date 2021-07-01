Хотів вистрибнути з 9 поверху через кохання: у Чернігівській області врятували 17-річного самогубцю (відео)

Хотів вистрибнути з 9 поверху через кохання: у Чернігівській області врятували 17-річного самогубцю (відео)

Юнак хотів вкоротити собі віку через проблеми в особистому житті.

У середу, 30 чернвя, чернігівські патрульні врятували 17-річного юнака від суїциду.

Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції Чернігівської області, правоохоронці отримали виклик про спробу самогубства на вулиці Красносільського. На місце прибули патрульні, які помітили, як на краю даху дев’ятиповерхівки, звісивши ноги донизу, сидів юнак.

Інспектори негайно піднялися до нього. Хлопець кричав, щоб ніхто не підходив, інакше він стрибне. Патрульні зупинилися та почали з ним розмовляти, намагались дізнатися, що трапилося.

Юнак розповів, що хоче вкоротити собі віку через проблеми в особистому житті.

Інспектори розмовляли з хлопцем, намагаючись переконати його не робити непоправних речей. Зрештою поліцейські зуміли підібрати правильні й доречні слова, та вмовили юнака не робити фатальний крок.

Згодом 17-річного хлопця патрульні передали працівникам ювенальної превенції.

Нагадаємо, у Луцьку Волинської області з вікна 9 поверху вистрибнув чоловік. Врятували життя самогубцю футбольні фанати, які йшли вулицею.

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