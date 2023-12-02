Хотів виїхати за кордон, але отримав "бойову повістку": у Києві судили чоловіка з "картою поляка"

У Києві до 3 років позбавлення волі засудили переселенця з окупованого Луганська. Чоловік хотів виїхати за кордон і для цього звернувся до ТЦК і СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - ред.), де його визнали придатним до служби в ЗСУ і вручили "бойову повістку".

Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду міста Києва.

У чому звинувачують чоловіка

За даними суду, чоловік є уродженцем окупованого Луганська. Він 12 вересня 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. 5 січня 2023 року він отримав "бойову повістку".

Проте 12 січня чоловік прибув до військкомату та категорично відмовився від служби в армії. Його звинуватили в ухиленні від мобілізації.

Що підозрюваний сказав на суді

На суді чоловік своєї провини не визнав. Він пояснив, що "в 2012 році Жовтневим районним військкоматом м. Луганська він був виключений з військового обліку як військовозобов`язаний, який не отримав до 40-річного віку військово-облікової або спорідненої з нею спеціальності, після цього на військовому обліку ніде не перебував". Проте від 2014 року він втратив доступ до цього документа.

Чоловік додав, що від 2015 року постійно проживає у Польщі та має "карту поляка". Він підтвердив, що у вересні пройшов ВЛК. У грудні 2022 року чоловік звернувся до військкомату з інформацією про зміну "своїх облікових даних з метою отримання дозволу на виїзд на постійне проживання в Республіку Польщу".

Житель Луганська поскаржився, що у ТЦК йому вручили повістку та не розглянули його запит щодо виїзду до Польщі. Він додав, що вважає, що повістку йому вручили з порушеннями, а ВЛК визнала "обмежено придатним" до служби в армії.

Пояснення працівників ТЦК і СП

Працівник військкомату повідомив, що підозрюваний до них звернуся у вересні 2022 року. Оскільки він останні 5 років не проходив ВЛК - його відправили на комісію. Чоловіка визнали придатним до служби в армії, а тому військкомат поставив його на облік.

У ТЦК також підтвердили, що підозрюваний звертався щодо виїзду за кордон та показував документи, які свідчили про те, що він мешкає у Польщі, проте це не є підставою для уникнення мобілізації.

Інший офіцер мобілізаційного відділення додав, що чоловіка спочатку не призивали, оскільки набирали людей із військовим досвідом, а потім - почали брати і без нього. Обидва офіцери підтвердили, що уродженець Луганська категорично відмовився захищати Україну.

Вирок суду

Святошинський районний суд міста Києва визнав жителя Луганська винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Пояснення вироку суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Закарпатті чоловіка з магазину забрали до ТЦК і визнали "придатним".

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