Хотів вручити повістку: у поліції розповіли про стрілянину на Одещині

В Одеській області поліція розслідує конфлікт між чоловіком та працівником ТЦК, який стріляв у повітря на ринку Рені.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.

За даними слідства, конфлікт виник під час вручення повістки. Внаслідок чого один з працівників ТЦК вистрілив у повітря зі стартового пістолета. Очевидці події відразу зателефонували до поліції.

Правоохоронці вилучили зброю. Розслідування триває.

Справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

"Представники ТЦК після інциденту були передані до ВСП",- повідомили нам поліцейські Одещини. Своєю чергою, в ОК "Південь" сайту ТСН.ua повідомили, що готують свій коментар щодо події.

Нагадаємо:

В Одесі , в районі залізничного вокзалу, 9 червня музикантів київської гурту Junket затримали співробітники територіального центру комплектування і після проходження лікарської комісії сказали, що відправлять до елітної частини десантно-штурмових військ.

, в районі залізничного вокзалу, 9 червня музикантів київської гурту Junket затримали співробітники територіального центру комплектування і після проходження лікарської комісії сказали, що відправлять до елітної частини десантно-штурмових військ. У Рівному працівники ТЦК вручили повістку 8-річній дитині, батько якої вже майже півтора року служить у війську.

8-річній дитині, батько якої вже майже півтора року служить у війську. Житель Радивилівського району Рівненської області отримав повістку, проте відмовився від мобілізації, заявивши про "фінансові зобов'язання". Суд визнав його винним та засудив до 3 років позбавлення волі.

Як відомо, в Україні до кінця серпня подовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Військовозобов'язаним чоловікам продовжують вручати повістки. Адвокат Ростислав Кравець розповів, що існує лише два способи належного вручення повісток. Це:

Особисте вручення з підписом у присутності двох свідків або зафіксоване відеозаписом

Вручення повісток на роботі адміністрацією

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