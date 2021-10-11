"Хотів врятувати сім'ю": українець в Польщі, який зарізав 7-річного сина і поранив дружину, пояснив мотиви

Чоловік стверджував, що таким чином хотів врятувати сім'ю "від чогось ще гіршого".

Затриманий у Тарнуві (Малопольське воєводство) громадянин України зізнався у вбивстві свого 7-річного сина та замаху на дружину. Він також пояснив мотиви такого вчинку.

Про це повідомляє видання se.pl.

27-річний українець Дмитро Т* заявив, що, завдавши удар своїм родичам 7-річному синові Максиму та дружині Анастасії, "він хотів захистити сім'ю від чогось ще гіршого". Прокуратура вже висунула чоловікові обвинувачення, а експерти перевіряють, чи був він осудним на момент скоєння злочину. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Підозрюваний підтвердив, що саме він напав на дитину і дружину. У день трагедії він пішов на кухню, напився води, взяв ніж і вдарив сина і дружину. Він не зміг точно визначити, що саме їм загрожувало. За словами 27-річного чоловіка, це була якась група, якась влада, яка повинна була посадити їх до в'язниці, забрати дитину і забрати все, що у них було. Тому, щоб врятувати свою сім'ю, він вирішив убити їх і потім накласти на себе руки, стрибнувши з 2 поверху.

За рішенням суду чоловіка арештували на 3 місяці. Невдовзі експертиза має встановити, чи в момент скоєння злочину він усвідомлював свої дії, і чи є він осудним. За скоєне загрожує довічне позбавлення волі.



Нагадаємо, трагедія сталася у польському Тарнуві 5 жовтня. Правоохоронці затримали чоловіка, який вистрибнув із вікна другого поверху. У квартирі виявили закривавлених жінку та дитину з ножовими пораненнями. 7-річний хлопчик від отриманих травм помер на місці.

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