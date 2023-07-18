"Хотів їх врятувати": хлопець із Харкова заявив, що вбив сестру, матір та дідуся "за порадою диявола"

На суді молодик переконував, що "він неосудний".

У Харкові 18 липня обрали запобіжний захід для 20-річного хлопця, який жорстоко зарізав 10-річну сестру, 49-річну матір і 71-річного дідуся. Після вбивства родини він вкрав автомобіль та на смерть збив випадкового перехожого.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Подробиці резонансних убивств

За даними слідства, в неділю, 16 липня, в Харкові 20-річний хлопець у своїй квартирі вбив 10-річну сестру, 49-річну матір і 71-річного дідуся. Матері він завдав щонайменше 13 ножових поранень, сестрі - 6.

Після цього він викликав таксі. Молодик, погрожуючи ножем, викрав автомобіль. Тоді він на смерть збив 52-річного перехожого та травмував 23-річного водія іншого транспортного засобу.

Порушник залишив авто та намагався втекти, він побіг у двір житлового будинку. Але там небезпечного зловмисника оперативно затримали патрульні поліцейські.

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі

За даними слідства, чоловік був неодноразово судимий за грабежі. Слідчі відкрили кримінальні провадження за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За ці злочини 20-річному молодикові загрожує довічне позбавлення волі.

18 липня суд відправив його під варту на 60 днів без можливості внесення застави. Там підозрюваний перебуватиме до 14 вересня 2023 року.

Підозрюваний у вбивстві родини / Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Хлопець на суді заявив, що "диявол наказав допомогти родичам"

На суді молодик заявив, що він на момент вчинення злочину був "неосудний, бо розмовляв із дияволом".

"Він сам прийшов до мене в мою голову. Я ставив йому питання і він мені відповідав. Він мені порадив змінити своє життя. А саме потрібно допомогти своїм рідним", - заявив хлопець.

Молодик заявив, що першою він убив сестру на кухні. Потім він пішов до кімнати дідуся, який лежав на дивані. Літній чоловік намагався відбиватися, проте онук його зарізав. Мати стала свідком убивства дідуся.

"Тоді Люцифер сказав, що її потрібно спасти, хоча я не хотів її вбивати. Я схопив ніж, підійшов до неї ззаду та почав різати її горло", - заявив хлопець.

Нагадаємо, в неділю, 16 липня, затримали 20-річного хлопця, який у Харкові вбив усю свою родину. Раніше повідомлялося, що одним із загиблих був вітчим молодика, проте виявилось, що це - дідусь.

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