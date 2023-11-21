Хотів заробити, а став "гарматним м'ясом": історія військового армії РФ, який здався в полон до ЗСУ

Українські військові взяли в полон російського військового, який хотів скоротити термін свого ув'язнення шляхом підписання контракту зі збройними силами РФ. Щоправда, замість легких грошей він отримав шанс стати "гарматним м'ясом" на війні в Україні.

Відео оприлюднив "Азов".

"Азов" показав інтерв'ю з російським військовим, який здався в полон до ЗСУ

Як відзначають азовці, контракт на проходження служби у збройних силах РФ мав забезпечити солдату світле майбутнє на волі. Але в російській армії справи виявились ще гірші, ніж у російській тюрмі.

"Замість обіцяних легких тилових грошей і амністії, його відправили на Кремінський напрямок піхотинцем, без будь-якої підготовки і забезпечення. Командири ставились до нього, як до гарматного м'яса. Щоб не бути вбитим, він прийняв рішення здатись у полон "Азову", – наголосили там.

Історія полоненого окупанта

Роман Іванченко є представником підрозділу "Шторм-Z". Він – стрілок, який воював в Луганській області.

"Мені обіцяли роботу з документами, офіцерську посаду, звання лейтенанта, звільнення й відповідно зарплату", – зазначив росіянин.

Спершу він дійсно працював з паперами, каже загарбник, тож його майже не обманули. Втім, в останній момент привезли до Кремінної і сказали: "А ось тепер ти – штурмовик!".

На фронті командири ставилися до Іванченка як до "гарматного м'яса". Крім того, старший призначений чеченець зламав окупанту безіменний палець, коли він звернувся з проханням про воду. Проте іншим пощастило менше – за відмову воювати їх застрелили в голову.

Полонений наголосив: здатися ЗСУ – це було його власне рішення, а не випадковість. Як відомо, ЗСУ поважають міжнародне право і дотримуються конвенції про поводження з військовополоненими, зберігаючи їхнє життя. Азовці надали військовополоненому всю необхідну медичну допомогу, а також забезпечили водою і харчуванням.

Окупант визнав, що усі розповіді про "лютих нацистів з "Азову" та "звірства й тортури в полоні" – це брехня, яка потрібна була командуванню для залякування.

"Ми нагадуємо ворогу, що єдиний шанс вижити для них – добровільно здатись в полон", – підсумували бійці "Азову".

Напередодні розвідники бригади "Азов" знищили FPV-дронами оптико-електронний комплекс спостереження окупантів "Іронія-М". Його вартість становить понад 50 тисяч доларів.

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