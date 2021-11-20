Хотів заробити: у Сумській області 12-річного хлопчика засипало піском

Дитина збирала металобрухт.

У місті Лебедин Сумської області загинув 12-річний хлопчик. Трагедія сталося під час збору металобрухту на території колишнього заводу

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Сумській області 20 листопада.

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Повідомлення про надзвичайну подію до поліції надійшло сьогодні, близько 11:15.

"Виїздом на місце події попередньо встановлено, що двоє хлопчиків, 12 та 13 років, збирали металобрухт на території колишнього заводу. Та через зсув ґрунту один з них опинився під завалом", - розповіли правоохоронці.

Рятувальники витягнули дитину. Проте, на жаль, врятувати хлопчика не вдалося, попри всі реанімаційні заходи.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з відміткою "Нещасний випадок".

Наразі встановлюються всі обставини та причини цієї трагедії.

Нагадаємо, в Одесі під час руху водія фури засипало його ж вантажем: чоловік ледве не загинув під бетонними брилами.

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