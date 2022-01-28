Хотів зігрітися: у Луцьку 17-річний хлопець потрапив до реанімації через вибух обігрівача

Хотів зігрітися: у Луцьку 17-річний хлопець потрапив до реанімації через вибух обігрівача

Юнак накрив обігрівач ковдрою, через що за певний час і стався вибух.

У Луцьку 17-річний хлопець потрапив до реанімації через вибух обігрівача у будинку на вулиці Софії Ковалевської. Юнак отримав опіки від полум'я.

Про це повідомляють "Волинські Новини" з посиланням на пресслужбу поліції області.

Інцидент стався у вівторок, 25 січня. Хлопець накрив обігрівач ковдрою, щоб зігрітися. Але пристрій від нагріву вибухнув, а поряд стояв балон з піною, який теж від температури розірвався.

Внаслідок вибуху хлопець отримав травми, його госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

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