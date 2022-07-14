Хотів зробити брелок: на Київщині чоловік намагався розпиляти кулю і залишився без руки

Житель Кагарлика намагався розпиляти кулю і вона вибухнула.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Ампутували кисть руки через раптову тяжку травму. 43-річний чоловік з Кагарлика намагався самостійно розібрати кулю. Хотів зробити брелок з калібру 7,62, увімкнув дриль, далі вибух і госпіталізація. Що це? Цікавість чи просто невігластво, хоча ж доросла людина", - написав Нєбитов.

Він закликав громадян не проводити з підозрілими речами жодних маніпуляцій, а у разі виявлення набоїв, зброї, вибухівки та інших небезпечних предметів одразу телефонувати до поліції.

Як повідомлялося, у Хмельницькому вбили 16-річну дівчину, поліцейським вдалося швидко знайти підозрюваного молодика. Тіло дівчини з ознаками насильницької смерті знайшли 6 липня на вулиці Вокзальній біля залізничного переїзду, який не працює.

Читайте також: