ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

Готові до зими: UPG пропонує морозостійкий дизель по всій Україні Новини компаній

Мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG закликає водіїв дизельних авто подбати про надійність своїх машин у холодну пору року. Обирайте на АЗК по всій Україні зимовий дизель, що не підведе навіть за мінусових температур.

Готові до зими: UPG пропонує морозостійкий дизель по всій Україні

UPG імпортувала морозостійке пальне безпосередньо з високотехнологічних нафтопереробних заводів Сполучених Штатів Америки. Дизель пройшов перевірку у сучасній акредитованій лабораторії, де й підтвердив відповідність стандарту Євро-5.

«Зимовий DIESEL на UPG зберігає ефективність навіть за температури −21°C. Це гарантує надійний запуск у мороз, стабільну роботу двигуна й дбайливе ставлення до паливної системи», – розповів директор з розвитку групи компаній UPG Дмитро Петренко.

Додамо, UPG володіє власними терміналами і нафтобазами в Польщі, парком із сотень залізничних цистерн і паливовозів. Власна логістична система компанії охоплює повний шлях пального – від провідних американських нафтопереробних заводів до українських заправок. Завдяки цьому UPG зберігає єдиний високий рівень пального на всіх АЗК мережі та гарантує стабільність постачань навіть у пікові періоди. 

Дата публікації
Кількість переглядів
39
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie