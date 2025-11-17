- Дата публікації
Категорія
- Укрaїнa
- 39
- 1 хв
Готові до зими: UPG пропонує морозостійкий дизель по всій Україні Новини компаній
Мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG закликає водіїв дизельних авто подбати про надійність своїх машин у холодну пору року. Обирайте на АЗК по всій Україні зимовий дизель, що не підведе навіть за мінусових температур.
UPG імпортувала морозостійке пальне безпосередньо з високотехнологічних нафтопереробних заводів Сполучених Штатів Америки. Дизель пройшов перевірку у сучасній акредитованій лабораторії, де й підтвердив відповідність стандарту Євро-5.
«Зимовий DIESEL на UPG зберігає ефективність навіть за температури −21°C. Це гарантує надійний запуск у мороз, стабільну роботу двигуна й дбайливе ставлення до паливної системи», – розповів директор з розвитку групи компаній UPG Дмитро Петренко.
Додамо, UPG володіє власними терміналами і нафтобазами в Польщі, парком із сотень залізничних цистерн і паливовозів. Власна логістична система компанії охоплює повний шлях пального – від провідних американських нафтопереробних заводів до українських заправок. Завдяки цьому UPG зберігає єдиний високий рівень пального на всіх АЗК мережі та гарантує стабільність постачань навіть у пікові періоди.