Готові до зими: UPG пропонує морозостійкий дизель по всій Україні

UPG імпортувала морозостійке пальне безпосередньо з високотехнологічних нафтопереробних заводів Сполучених Штатів Америки. Дизель пройшов перевірку у сучасній акредитованій лабораторії, де й підтвердив відповідність стандарту Євро-5.

«Зимовий DIESEL на UPG зберігає ефективність навіть за температури −21°C. Це гарантує надійний запуск у мороз, стабільну роботу двигуна й дбайливе ставлення до паливної системи», – розповів директор з розвитку групи компаній UPG Дмитро Петренко.

Додамо, UPG володіє власними терміналами і нафтобазами в Польщі, парком із сотень залізничних цистерн і паливовозів. Власна логістична система компанії охоплює повний шлях пального – від провідних американських нафтопереробних заводів до українських заправок. Завдяки цьому UPG зберігає єдиний високий рівень пального на всіх АЗК мережі та гарантує стабільність постачань навіть у пікові періоди.