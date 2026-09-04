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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Готуючись до зими ДТЕК виготовив 1,4 млн запчастин та понад тисячу одиниць обладнання для шахт

У січні-серпні машинобудівні підприємства ДТЕК виготовили та відремонтували понад 1,1 тис. одиниць гірничо-шахтного обладнання.

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"У січні - серпні машинобудівні підприємства ДТЕК Енерго виготовили та відремонтували понад 1,1 тисячу одиниць гірничо-шахтного обладнання, а також випустили 1,4 млн запчастин і комплектуючих", - йдеться в ньому.

Серед нового обладнання — вісім прохідницьких та очисних комбайнів, а також три електродвигуни українського виробництва.

«Сьогодні усі зусилля українських енергетиків, ремонтників, шахтарів і машинобудівників спрямовані на те, щоб наша країна пройшла найближчий опалювальний сезон», — зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

За його словами, машинобудівники виготовляють нові комбайни, ремонтують гірничо-шахтне обладнання та виробляють комплектуючі, необхідні для надійної роботи вуглевидобувних підприємств.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у підтримку українського вуглевидобутку 6,7 млрд грн. У 2022–2024 роках обсяг таких інвестицій перевищив 18 млрд грн. Кошти спрямовували на проведення та ремонт гірничих виробок, оснащення лав і підтримку виробничих потужностей шахт.

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