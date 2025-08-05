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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Готують плацдарм чи залякують: навіщо росіяни розбомбили стратегічно важливий міст в Херсоні

Влада Херсонщини після пошкодження мосту через річку Кошову, що веде до мікрорайону Корабел в адміністративному центрі, закликала місцевих жителів евакуюватися. Ситуація погіршується через ворожі обстріли.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Пошкоджений автомобільний міст, який з'єднує місто з мікрорайоном Корабел

Пошкоджений автомобільний міст, який з’єднує місто з мікрорайоном Корабел / © Getty Images

Росіяни серйозно пошкодили у Херсоні міст через річку Кошева, який веде до мікрорайону Корабел. Міст залишається функціональним, але атаки можуть тривати, що загрожує повною ізоляцією мікрорайону від Херсона.

Близько шостої вечора в суботу російські військові скинули туди дві керовані авіабомби, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Люди не постраждали.

У неділю російська авіація атакувала місто знову. Попередньо є влучання в районі мосту.

Через удар загинув 65-річний чоловік. Також пошкоджений газогін, а тому деякий час мікрорайон буде без блакитного палива.

Окупанти три дні поспіль били КАБами по мосту / © Getty Images

Окупанти три дні поспіль били КАБами по мосту / © Getty Images

Попри пошкодження, міст стоїть і по ньому все ще можна проїхати. Хоча остаточні висновки про стан переправи експерти зроблять згодом.

У російських пабліках пишуть, що для ударів по Острівському мосту застосовували кориговані бомби на базі ФАБ-1500 або ФАБ-3000.

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин підкреслив: відповідна комісія ще працює і лише після її висновків можна буде сказати, який вид боєприпасів застосували росіяни.

«Ураження моста в Херсоні через Кошову вкрай ускладнює нашу логістику», — написав у своєму Телеграм-каналі командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, в мікрорайоні залишаються близько 1800 осіб, зокрема 187 маломобільних і 31 дитина. Усім, хто погодиться на евакуацію, обіцяють розміщення в комфортних місцях.

«Закликаю жителів Корабела виїжджати. Не ризикуйте життям. Ви отримаєте допомогу на кожному етапі — від виїзду і поселення до подальшого проживання», — звернувся до жителів Прокудін.

Місцевих жителів закликали виїжджати після того, як російська армія 2 серпня вдарила з авіації по автомобільному мосту / © Associated Press

Місцевих жителів закликали виїжджати після того, як російська армія 2 серпня вдарила з авіації по автомобільному мосту / © Associated Press

Станом на шосту годину вечора 4 серпня з мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали 400 жителів. Серед них — 34 дитини та 41 маломобільна людина.

Після пошкодження мосту в неділю російські військові вкрили вогнем Херсон. За його даними, ствольна і реактивна артилерія пошкодила будинки в районі Корабел, а також під ударами опинився ринок у центрі міста.

У Силах оборони Півдня зазначили, що Острівський міст насамперед використовується для цивільного транспортного сполучення. Жодних військових об’єктів поруч із ним немає.

«Цей міст не мав військово-тактичного значення. Його атакували просто, щоб перекрити доступ людей до життя. Адже ним місцеві виїжджали до інших районів Херсона, ним завозили харчування, медикаменти, речі першої потреби», — пояснив перший заступник очільника Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в коментарі «24 Каналу».

Росіяни роблять все можливе, щоб відрізати цей мікрорайон від Херсона. Він розташований на річці, тому окупанти сподіваються, що так зможуть просунутися вперед і посилити обстріли.

«Ми розуміємо, що атаки повторюватимуться, тому що ворог намагається повністю розбомбити автомобільний міст. Евакуація відбувається спільними групами співробітників поліції, представників місцевої, обласної влади, волонтерів. Є мобільні групи, які залучають броньований транспорт, тому що мікрорайон знаходиться на межі міста, на межі бойового зіткнення й постійно існує загроза обстрілів», — сказав очільник Корабельного відділу ГУНП в Херсонській області Володимир Пісоцький у коментарі «Суспільне».

У місті виникають пожежі через обстріли / © Getty Images

У місті виникають пожежі через обстріли / © Getty Images

Довідка: мікрорайон Корабел розташований на Карантинному острові в південно-західній частині Херсона. На острові розташована промислова зона та житловий масив, який активно забудовували від кінця 1960-х. З великою землею район сполучають лише два мости — автомобільний та залізничний. Його пошкодження або руйнування значно ускладнює логістику, постачання продуктів та медикаментів, а також евакуацію населення.

Херсон та Херсонська область лежать на лінії фронту, якою слугує Дніпро.

Місто регулярно зазнає обстрілів із окупованої частини Херсонської області, а також атак ударних дронів росіян.

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