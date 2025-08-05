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Готують плацдарм чи залякують: навіщо росіяни розбомбили стратегічно важливий міст в Херсоні
Влада Херсонщини після пошкодження мосту через річку Кошову, що веде до мікрорайону Корабел в адміністративному центрі, закликала місцевих жителів евакуюватися. Ситуація погіршується через ворожі обстріли.
Росіяни серйозно пошкодили у Херсоні міст через річку Кошева, який веде до мікрорайону Корабел. Міст залишається функціональним, але атаки можуть тривати, що загрожує повною ізоляцією мікрорайону від Херсона.
Близько шостої вечора в суботу російські військові скинули туди дві керовані авіабомби, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Люди не постраждали.
У неділю російська авіація атакувала місто знову. Попередньо є влучання в районі мосту.
Через удар загинув 65-річний чоловік. Також пошкоджений газогін, а тому деякий час мікрорайон буде без блакитного палива.
Попри пошкодження, міст стоїть і по ньому все ще можна проїхати. Хоча остаточні висновки про стан переправи експерти зроблять згодом.
У російських пабліках пишуть, що для ударів по Острівському мосту застосовували кориговані бомби на базі ФАБ-1500 або ФАБ-3000.
Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин підкреслив: відповідна комісія ще працює і лише після її висновків можна буде сказати, який вид боєприпасів застосували росіяни.
«Ураження моста в Херсоні через Кошову вкрай ускладнює нашу логістику», — написав у своєму Телеграм-каналі командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».
За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, в мікрорайоні залишаються близько 1800 осіб, зокрема 187 маломобільних і 31 дитина. Усім, хто погодиться на евакуацію, обіцяють розміщення в комфортних місцях.
«Закликаю жителів Корабела виїжджати. Не ризикуйте життям. Ви отримаєте допомогу на кожному етапі — від виїзду і поселення до подальшого проживання», — звернувся до жителів Прокудін.
Станом на шосту годину вечора 4 серпня з мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали 400 жителів. Серед них — 34 дитини та 41 маломобільна людина.
Після пошкодження мосту в неділю російські військові вкрили вогнем Херсон. За його даними, ствольна і реактивна артилерія пошкодила будинки в районі Корабел, а також під ударами опинився ринок у центрі міста.
У Силах оборони Півдня зазначили, що Острівський міст насамперед використовується для цивільного транспортного сполучення. Жодних військових об’єктів поруч із ним немає.
«Цей міст не мав військово-тактичного значення. Його атакували просто, щоб перекрити доступ людей до життя. Адже ним місцеві виїжджали до інших районів Херсона, ним завозили харчування, медикаменти, речі першої потреби», — пояснив перший заступник очільника Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в коментарі «24 Каналу».
Росіяни роблять все можливе, щоб відрізати цей мікрорайон від Херсона. Він розташований на річці, тому окупанти сподіваються, що так зможуть просунутися вперед і посилити обстріли.
«Ми розуміємо, що атаки повторюватимуться, тому що ворог намагається повністю розбомбити автомобільний міст. Евакуація відбувається спільними групами співробітників поліції, представників місцевої, обласної влади, волонтерів. Є мобільні групи, які залучають броньований транспорт, тому що мікрорайон знаходиться на межі міста, на межі бойового зіткнення й постійно існує загроза обстрілів», — сказав очільник Корабельного відділу ГУНП в Херсонській області Володимир Пісоцький у коментарі «Суспільне».
Довідка: мікрорайон Корабел розташований на Карантинному острові в південно-західній частині Херсона. На острові розташована промислова зона та житловий масив, який активно забудовували від кінця 1960-х. З великою землею район сполучають лише два мости — автомобільний та залізничний. Його пошкодження або руйнування значно ускладнює логістику, постачання продуктів та медикаментів, а також евакуацію населення.
Херсон та Херсонська область лежать на лінії фронту, якою слугує Дніпро.
Місто регулярно зазнає обстрілів із окупованої частини Херсонської області, а також атак ударних дронів росіян.