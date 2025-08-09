- Дата публікації
Готуються до "перемир'я": у Києві та низці областей знову повітряна тривога
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
У Києві в обід 9 серпня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у більшості областей, крім Західного регіону.
«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу», — попередили Повітряні сили.
Також у Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на Сумщину зі сходу.
За інформацією моніторингових чатів, триває обстріл балістикою Сумщини.
Нагадаємо, що зранку 9 серпня РФ завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого є поранені.