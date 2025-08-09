Готуються до "перемир'я": у Києві та низці областей знову повітряна тривога

Повітряна тривога 9 серпня / © ТСН.ua

У Києві в обід 9 серпня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у більшості областей, крім Західного регіону.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу», — попередили Повітряні сили.

Також у Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на Сумщину зі сходу.

Карта повітряних тривог станом на 13:44

За інформацією моніторингових чатів, триває обстріл балістикою Сумщини.

Нагадаємо, що зранку 9 серпня РФ завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого є поранені.