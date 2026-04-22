Готувала вбивство командира ССО: в Одесі викрили агентку ФСБ

СБУ затримала агентку РФ / © Служба безпеки України

Реклама

Служба безпеки України запобігла замовному вбивству в Одесі та затримала агентку ФСБ, яка готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, жінка встановила на автомобіль військового GPS-трекер, щоб російські спецслужби могли відстежувати його пересування і передати кілерові координати для здійснення вбивства.

Реклама

Як з’ясувала СБУ, фігуранткою є колишня мешканка Кіровоградщини, яка останні 15 років проживала в Росії. До поля зору ФСБ вона потрапила після звернення до московського офісу проєкту «Другая Украина», пов’язаного з Віктором Медведчуком.

Листування з куратором із РФ / © СБУ

Листування з куратором із РФ / © СБУ

Жінка розраховувала отримати там юридичну допомогу через обвинувачення у крадіжці, однак її передали російським спецслужбам. В обмін на «закриття справи» вона погодилася співпрацювати та отримала завдання підготувати замах.

Після прибуття до Одеси агентка орендувала квартиру в будинку, де проживав український військовий. За кошти ФСБ вона також придбала вживане авто, щоб непомітно заїжджати до паркінгу, де стояла його машина.

Згодом агентка встановила під капот автомобіля GPS-трекер, який отримала перед виїздом до України. За допомогою цього пристрою російська сторона планувала відстежувати маршрути та графік пересування офіцера для його подальшої ліквідації.

Реклама

Трекер / © СБУ

СБУ затримала жінку «на гарячому» одразу після встановлення трекера — коли вона їхала на таксі в напрямку держкордону, плануючи втечу до РФ через треті країни.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон, через який вона координувала дії з куратором ФСБ, маскуючи зв’язок під «особисті стосунки».

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Фігурантці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці продовжують розслідування для встановлення всіх причетних до підготовки замаху.

Реклама

Операцію провели співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

