Готувала вбивство командира ССО: в Одесі викрили агентку ФСБ
СБУ затримала агентку РФ, яка готувала вбивство командира ССО в Одесі, встановивши GPS-трекер на його автомобіль.
Служба безпеки України запобігла замовному вбивству в Одесі та затримала агентку ФСБ, яка готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, жінка встановила на автомобіль військового GPS-трекер, щоб російські спецслужби могли відстежувати його пересування і передати кілерові координати для здійснення вбивства.
Як з’ясувала СБУ, фігуранткою є колишня мешканка Кіровоградщини, яка останні 15 років проживала в Росії. До поля зору ФСБ вона потрапила після звернення до московського офісу проєкту «Другая Украина», пов’язаного з Віктором Медведчуком.
Жінка розраховувала отримати там юридичну допомогу через обвинувачення у крадіжці, однак її передали російським спецслужбам. В обмін на «закриття справи» вона погодилася співпрацювати та отримала завдання підготувати замах.
Після прибуття до Одеси агентка орендувала квартиру в будинку, де проживав український військовий. За кошти ФСБ вона також придбала вживане авто, щоб непомітно заїжджати до паркінгу, де стояла його машина.
Згодом агентка встановила під капот автомобіля GPS-трекер, який отримала перед виїздом до України. За допомогою цього пристрою російська сторона планувала відстежувати маршрути та графік пересування офіцера для його подальшої ліквідації.
СБУ затримала жінку «на гарячому» одразу після встановлення трекера — коли вона їхала на таксі в напрямку держкордону, плануючи втечу до РФ через треті країни.
Під час обшуків у неї вилучили смартфон, через який вона координувала дії з куратором ФСБ, маскуючи зв’язок під «особисті стосунки».
Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
Фігурантці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці продовжують розслідування для встановлення всіх причетних до підготовки замаху.
Операцію провели співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
