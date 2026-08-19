Готувалася до вагітності, а втратила дитину й орган: у Києві судитимуть лікарку приватної клініки

У Києві судитимуть лікарку / © Офіс Генерального прокурора

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У Києві судитимуть 47-річну лікарку-гінеколога приватної клініки. Її дії під час підготовки пацієнтки до вагітності призвели до розриву матки, загибелі плоду та видалення органа.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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За даними слідства, жінка звернулася до приватної клініки, щоб проконсультуватися щодо планування вагітності. На той момент у неї виявили міому матки та рубець від попереднього кесаревого розтину.

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«У листопаді 2023 року лікарка провела їй хірургічне втручання, унаслідок якого утворився ще один рубець», — зазначили у Офісі Генерального прокурора.

Як зазначає слідство, лікарка розуміла загрозу: додатковий рубець підвищував ризик проростання плаценти та розриву матки під час наступної вагітності. Попри це, жінці згодом перенесли ембріон. У квітні 2025 року вагітність закінчилася катастрофічними ускладненнями — розривом матки та загибеллю плоду.

У Києві судитимуть лікарку / © Офіс Генерального прокурора

Висновок судово-медичної експертизи підтвердив прямий причинно-наслідковий зв’язок: саме проведене у приватній клініці хірургічне втручання спричинило ускладнення, загибель ненародженої дитини та вимушене хірургічне видалення органу.

«Дії лікарки кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України — неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнтки», — зауважили у прокуратурі.

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Нагадаємо, 29-річна вінничанка стала інвалідом та втратила можливість мати дітей через лікарську недбалість у приватній клініці.

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