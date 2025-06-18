Готували сходження потяга з рейок: СБУ показала, як Росія вербує паліїв (фото)

СБУ та Нацполіція затримали ще 5 поплічників РФ / © СБУ

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Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох диверсантів, які на замовлення РФ вчиняли підпали та займалися диверсіями у різних регіонах країни на «Укрзалізниці».

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як повідомили в СБУ, паліїв завербувала РФ через Телеграм-канали із пошуку «легких грошей».

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СБУ та Нацполіція затримали ще 5 поплічників РФ / © СБУ

Так, у Запоріжжі СБУ та Нацполіція затримали 36-річного місцевого жителя, який підпалив три позашляховики ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання завдань на південному фронті.

СБУ та Нацполіція затримали ще 5 поплічників РФ / © СБУ

Потім палій мав знищити мультівен, який військові використовували для перевезення бойового спорядження на передову.

© СБУ

На Київщині кіберфахівці СБУ «на гарячому» затримали мешканця столиці, який готував сходження вантажного потяга з рейок. Для цього він планував встановити на колії гальмівний стопор.

СБУ та Нацполіція затримали ще 5 поплічників РФ / © СБУ

У Тернопільській області затримано двох жителів селища Гусятин, які підпалили кросовер військовослужбовця ЗСУ.

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«У Харкові затримано ще одну фігурантку. Нею виявилась раніше засуджена за легкі тілесні ушкодження, яка згодом на замовлення рф спалила релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці», — йдеться у повідомленні СБУ.

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Наразі диверсантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, Тернопільської обласної прокуратури та Слобідської окружної прокуратури м. Харкова.

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Нагадаємо, найактивніше зараз діють ворожі диверсанти у прикордонних районах Сумської області. Про це розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

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