Готували теракти і диверсії: викрито 5 агентів РФ, які діяли у різних регіонах України

СБУ затримала агентів РФ / © Служба безпеки України

Правоохоронці викрили п’ятьох агентів РФ. Зрадники займалися підпалами й диверсіями в Україні.

Про це повідомляє СБУ.

Фігуранти діяли у різних регіонах України. На замовлення ворога вони палили енергооб’єкти “Укрзалізниці”, автівки Сил оборони. Також відомо, що вони намагалися закласти вибухівку під один із військових позашляховиків. Традиційно, безпринципні зрадники хотіли легких грошей, цим їх і “зачепили” росіяни у тг-каналах.

Де діяли зловмисники

Як зазначається, двох фігурантів (17-річний юнак з Дніпропетровщини та його 16-річна подруга з Черкаської області) затримали у Львові «на гарячому». Вони саме заклали саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто українського воїна. Вибух мав бути здійснений дистанційно росіянами.

Зрадники керувалися інструкціями РФ, за якими прибули до Львова та забрали усе необхідне для теракту, як от СВП, гайки тощо. Відстеживши авто й заклавши вибухівку, агенти Кремля встановили камеру із віддаленим доступом, аби росіяни могли спостерігати за реалізацією задуманого.

Ще одного фігуранта затримано у Києві — це 23-річний місцевий житель. Його завдання полягало у підпалі релейної шафи сигнальної установки на залізниці.

У столиці викрили також 29-річного киянина, який підпалив службове авто однієї з бригад ЗСУ та військову вантажівку.

А останнього “українця”, який пішов на співпрацю з РФ, виявили на Волині. Школяр у віці 14 років з Ковеля підпалив мультівен нашого захисника.

Фігурантам оголосили про підозри за:

▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);

▪️ ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

▪️ ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Що ж до покарання, то зловмисникам загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області агент РФ шпигував під виглядом жінки. Росіяни домовилися з ним про коригування ракетно-дронових атак по південному регіону України.

Фігурантом виявився 26-річний місцевий безробітний. Російські спецслужбісти знайшли його у Telegram. Як і зазвичай, зрадник сподівався підзаробити, знехтувавши цінностями й законом.

Зловмисник отримав 15 років позбавлення волі.