Готували теракти проти депутатів на Хмельниччині: СБУ затримала агентів ФСБ

СБУ затримала агентів ФСБ / © СБУ

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СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували теракти на Хмельниччині. Вони мали підірвати 8 депутатів Кам’янець-Подільської міськради.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП), які мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати. У такий спосіб росіяни планували дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні та поширити панічні настрої серед місцевих жителів. Зрадників затримали “на гарячому”, коли ті виготовляли СВП в орендованій квартирі у центрі міста.

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“Однією з виконавців замовлення РФ виявилась 24-річна місцева наркозалежна, яка шукала гроші “на дозу” у Телеграм-каналах. Там її завербував російських спецслужбіст, який згодом дав їй “тестове” завдання – підпалити три адмінбудівлі сільрад на території регіону”, — повідомили у відомстві.

Для вчинення злочину дівчина залучила свого 57-річного співмешканця, який в ролі водія супроводжував агентку на “потрібні” об’єкти. Потім вони отримали від окупантів інструкції на виготовлення СВП, а також гроші на закупівлю складових до вибухівки та оренду конспіративної квартири. Згодом агенти мали встановити депутатські авто та провести біля них дорозвідку, щоб закласти вибухові пристрої.

“Під час обшуків у затриманих вилучено складники для СВП та мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ”, — зазначили в СБУ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше на Вінниччині затримали чиновницю, яка вимагала гроші у вдови воїна.