ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
2 хв

Готували теракти проти депутатів на Хмельниччині: СБУ затримала агентів ФСБ

Фігурантам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
СБУ затримала агентів ФСБ

СБУ затримала агентів ФСБ / © СБУ

СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували теракти на Хмельниччині. Вони мали підірвати 8 депутатів Кам’янець-Подільської міськради.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП), які мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати. У такий спосіб росіяни планували дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні та поширити панічні настрої серед місцевих жителів. Зрадників затримали “на гарячому”, коли ті виготовляли СВП в орендованій квартирі у центрі міста.

“Однією з виконавців замовлення РФ виявилась 24-річна місцева наркозалежна, яка шукала гроші “на дозу” у Телеграм-каналах. Там її завербував російських спецслужбіст, який згодом дав їй “тестове” завдання – підпалити три адмінбудівлі сільрад на території регіону”, — повідомили у відомстві.

Для вчинення злочину дівчина залучила свого 57-річного співмешканця, який в ролі водія супроводжував агентку на “потрібні” об’єкти. Потім вони отримали від окупантів інструкції на виготовлення СВП, а також гроші на закупівлю складових до вибухівки та оренду конспіративної квартири. Згодом агенти мали встановити депутатські авто та провести біля них дорозвідку, щоб закласти вибухові пристрої.

“Під час обшуків у затриманих вилучено складники для СВП та мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ”, — зазначили в СБУ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше на Вінниччині затримали чиновницю, яка вимагала гроші у вдови воїна.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie