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СБУ зірвала теракти у двох містах: затримано ворожих агенток
Зрадниці отримали завдання від росіян — підірвати волонтерів та суддів. Тепер решту життя вони проведуть у тюрьмі.
Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів у Полтаві та Дніпрі. Pатримано двох агенток РФ, які готували підриви суддів та волонтерів у прифронтових містах.
Про це повідомили в СБУ.
«Замовлення російської спецслужби виконували дві жительки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки. Фігурантки отримали агентурне завдання на фізичну ліквідацію представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП)», — йдеться у повідомленні відомства.
Щоб підготувати замахи, агентки «розділилися»: одна залишилася у Полтаві, де почала шпигувати за місцями роботи і проживання потенційних «цілей», інша — виїхала з аналогічною метою до Дніпра.
Після прибуття до обласного центру Дніпропетровщини одна з агенток отримала від куратора координати СВП, який був захований у багажнику скутера.
Потім фігурантка припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді, якого окупанти планували підірвати за допомогою дистанційної активації вибухівки.
«Щоб відслідкувати прибуття посадовця на місце запланованого теракту, агентка встановила навпроти „локації“ телефонну камеру із віддаленим доступом для російського ГРУ», — уточнили в СБУ.
Встановлено, що перед виконанням основних завдань фігурантки виконали «тестове» — підпалили авто українського воїна.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
Зловмисниці перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося, що СБУ затримала агента ФСБ, завербованого через дружину.