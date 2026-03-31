Затриманий / © Офіс Генерального прокурора

У Києві правоохоронці викрили та зупинили діяльність агентурної мережі воєнної розвідки РФ, яка планувала замовні вбивства українських військових, волонтерів та громадських діячів. Учасників групи затримали безпосередньо перед реалізацією одного із запланованих злочинів.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Керівництво мережею здійснював кадровий співробітник ГРУ РФ. Він визначав потенційні цілі, розподіляв завдання між виконавцями та координував підготовчі дії.

За матеріалами слідства, до складу групи входили керівник охоронної структури, працівник правоохоронних органів, чоловік із судимістю та жінка, яка відповідала за переміщення. Один із учасників мав безпосередньо здійснювати вбивства, інші забезпечували транспорт, логістику та прикриття. Ще один фігурант передавав представникам РФ дані з обмеженим доступом.

Фігуранти пересувалися на авто з проблисковими маячками, видаючи себе за представників охоронних структур. Зброю та боєприпаси, за даними слідства, вони брали зі схронів на території Київської та Черкаської областей. Також підозрювані готувалися до терактів із використанням вибухових пристроїв, які планували закладати під автомобілі визначених цілей.

Їх затримали напередодні підготовки до вбивства командира одного з добровольчих формувань у столиці. Під час обшуків правоохоронці вилучили зброю, мобільні телефони, SIM-картки та інші докази.

«Їм повідомлено про підозру за державну зраду, замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення групою осіб, а також несанкціоновані дії з інформацією. Дії організаторів, які перебувають на території рф, додатково кваліфіковано як замах на диверсію», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в суді.

Слідчі дії / © Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, раніше СБУ зірвала підготовку серії резонансних убивств в Україні. У результаті ліквідовано кілера, який чинив збройний опір під час затримання, та заарештовано понад десять учасників агентурно-бойової групи.