Готували вбивство Стерненка: СБУ ліквідувала кілера РФ та зловила його спільників

В Україні зірвали спробу російських спецслужб організувати серію замовних убивств на території України. У результаті ліквідовано кілера, який чинив збройний опір під час затримання, та затримано понад десять учасників агентурно-бойової групи.

Про це повідомляє СБУ.

Деталі операції СБУ проти агентів РФ

За даними слідства, групу координувало російське ГРУ, а її учасники готували вбивства відомих українських публічних осіб у різних регіонах країни.

«Серед них — радник Міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також росіянин Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну», — повідомили у відомстві.

Як встановили правоохоронці, фігуранти здійснювали стеження за потенційними жертвами, фіксували їхні адреси та маршрути пересування, після чого передавали зібрану інформацію куратору. Ним виявився судовий експерт із Полтави, якого, за даними слідства, завербувало російське ГРУ для координації розвідувальних даних.

Далі інформація надходила безпосередньо агенту-кіллеру, який прибув із тимчасово окупованої території Донецької області. Там він пройшов бойову підготовку на базі російської воєнної розвідки, після чого був перекинутий на підконтрольну Україні територію.

Слідство встановило, що виконавець планував використання саморобних вибухових пристроїв для підривів автомобілів або місць проживання цільових осіб. У разі невдачі йому було наказано застосовувати розстрілювати потерпілих впритул.

Під час обшуків у затриманих вилучили зброю, боєприпаси, техніку, засоби відеоспостереження та інші матеріали, що підтверджують співпрацю з російськими спецслужбами.

У Службі наголосили: відбулося агентурне проникненення в структури противника та комплексна робота контррозвідки.

«Джерела Служби виведені на підконтрольну територію та перебувають у безпеці», — зазначили правоохоронці.

Затриманим оголошено підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду, колабораційну діяльність, підготовку теракту, незаконне поводження зі зброєю та несанкціоноване поширення даних про ЗСУ. Фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реакція Стерненка

Згодом радник міністра оборони України Сергій Стерненко відреагував на успішну спецоперацію СБУ.

«Дякую СБУ. Зі мною все гаразд. На відміну від кілера. Росія має згоріти», — наголосив Стерненко.

Раніше вирок отримав агент РФ, який намагався передати секретні дані про український танк Т-84БМ «Оплот». Зловмисника затримали ще у 2021 році в Харкові під час спроби отримати таємну технічну документацію оборонного підприємства. Встановлено, що він діяв за завданням російського ГРУ та намагався завербувати працівника конструкторського бюро, щоб отримати доступ до закритих матеріалів. Передача інформації була організована через приховані канали зв’язку та посередників спецслужб РФ. Його засудили на 14 років позбавлення волі.