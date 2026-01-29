Готував атаку на морські дрони: СБУ затримала "крота" у Силах оборони

Російський «крот» у Силах оборони / © СБУ

Реклама

Військова контррозвідка СБУ зірвала спробу РФ атакувати з повітря підрозділи операторів морських дронів. Операцію провели за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та командування Військово-Морських сил, що дозволило запобігти удару по стратегічно важливих об’єктах.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За результатами спецоперації затримано військовослужбовця бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ, який виявився російським інформатором.

Реклама

Як встановило розслідування, фігурант мав передати своєму «контакту»:

геолокації пунктів базування військових, які управляють морськими дронами;

координати зберігання безпілотних катерів та маршрути їхнього руху.

Серед головних «цілей» ворога були легендарні морські безпілотники СБУ та ГУР МО під кодовими назвами Sea Baby та Magura.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження: завчасно викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали, коли він готував координати для ракетної атаки рф. Синхронно з цим Служба безпеки вжила заходів для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

За матеріалами справи, затриманий військовослужбовець потрапив у поле зору російських спецслужбістів через своїх знайомих, яким розповідав про деталі роботи.

Реклама

Одну із таких знайомих ворог використав як «зв’язкову» для отримання закритих відомостей про українських оборонців.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, на якому він накопичував секретну інформацію та через який контактував зі «знайомою».

Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили інформатору про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Також розглядається питання щодо можливої додаткової кваліфікації його злочинних дій.

Реклама

«Крот» перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Нагадаємо, у жовтні СБУ представила нове покоління морських безекіпажних платформ Sea Baby. Ці дрони вже пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі. Зокрема, вони були залучені до третього ураження Кримського мосту, яке відбулося 3 червня 2025 року.