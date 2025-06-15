Готував ракетні удари РФ по аеродромах ЗСУ: на Рівненщині викрили російського агента

Зрадник України

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СБУ викрила чергового агента ФСБ, який співпрацював з агресором. На Рівненщині затримано зрадника, який збирав координати для повітряної атаки РФ на оперативні аеродроми та логістичні склади ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ.

Що відомо про зрадника і справу

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 24-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ Ілля Кудрявцев.

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У поле зору російської спецслужби зрадник потрапив через телеграм-канали, де шукав «легких грошей».

«Після вербування агент отримав від куратора інструкції з пошуку військових об’єктів, дорозвідки „на місцевості“ та передачі координат», — йдеться у матеріалі.

Щоб виконати завдання, фігурант встановив у своєму авто приховану камеру, а потім об’їжджав місцевість та фіксував на відеопристрій локації Сил оборони.

Співробітники СБУ викрили агента і затримали його «на гарячому», коли він знімав зовнішній периметр військового об’єкта.

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Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій українських військ.

«На місці події та в помешканні затриманого вилучено телефон, камеру прихованого спостереження, а також інші докази роботи на ворога», — зазначили правоохоронці.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ, який готував новий удар РФ по Львівській області. Ним виявився 57-річний місцевий безробітний, якого РФ завербувала через телеграм-канали.

За матеріалами справи, головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону.

«Щоб виявити координати летовищ, зрадник об’їжджав місцевість на своєму авто та намагався знайти аеродроми, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація. Під час розвідувальних вилазок агент фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості та позначав відповідні геолокації на гугл-картах», — йдеться у повідомленні.